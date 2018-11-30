ولي العهد يقبل دعوة الهند لانضمام المملكة لمبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية

قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اليوم الجمعة، دعوة رئيس الوزراء الهندي لانضمام المملكة إلى مبادرة الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية.

جاء ذلك على هامش لقاء سموه، رؤساء وفود مجموعة العشرين في الأرجنتين، قبيل انعقاد القمة، التي وصل إليها قبل قليل، حيث كان الرئيس الأرجنتيني في استقباله.

وبحث ولي العهد، بمقر إقامته في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية، وكذلك استثمار شركة (أرامكو) في قطاع تكرير النفط في الهند وبخاصة المصفاة العملاقة في الساحل الغربي للهند وفي مجال تخزين النفط.

وتناول اللقاء الاتفاق على الاستثمار بمجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) ومن خلال الشركات السعودية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية، حيث قدم رئيس الوزراء الهندي الدعوة للمملكة للانضمام لمبادرة "الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية".

كما تم - خلال اللقاء - مناقشة فرص الاستثمار في مجال البنية التحتية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وكذلك فرص الاستثمار في المجال الزراعي بهدف إحلال الواردات الهندية الزراعية محل الواردات الزراعية من دول أخرى إلى المملكة.