يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم HD

تقام فى السابعة مساء اليوم، الجمعة، مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى قمة مصرية بالبطولة العربية ضمن إياب دور الـ 16 بالبطولة .





ويرصد "الفجر الرياضي" فى التقرير التالى 5 معلومات عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية :-

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم HD

مشوار الزمالك والاتحاد السكندرى بالبطولة العربية قبل مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة نجح الأبيض فى التأهل لدور الـ 16 بالبطولة العربية بعدما تخطى عقبة القادسية الكويتى فى دور الـ 32 بالتعادل سلبيا فى القاهرة والتعادل إيجابيا بهدف لكل فريق بالكويت بينما تخطى النادى السكندرى عقبة الترجى التونسى بعد التعادل بنتيجة 3/3 فى مجموع المباراتين حيث انتهى لقاء الذهاب بالإسكندرية بهدف لكل فريق وحسم التعادل الإيجابى 2/2 مباراة العودة فى تونس.

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم HD

نتيجة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى بالإسكندرية شهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى ذهاب دور الـ 16 تفوق الأبيض بهدف وحيد فى اللقاء الذى أقيم يوم 27 أكتوبر الماضى بملعب برج العرب بالإسكندرية وأحرز الهدف الكونغولى كاسونجو .

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم HD

التعادل يكفى الزمالك للتأهل والاتحاد مطالب بالفوز تشهد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة ارتفاع حظوظ الأبيض فى التأهل لدور الـ 8 بالبطولة العربية حيث يكفيه التعادل بأى نتيجة لضمان التأهل بينما يحتاج النادى السكندرى للفوز لتحقيق التأهل بعد خسارة اللقاء الأول على ملعبه .

يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم HD

5 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أعلن اتحاد الكرة تلقى موافقة الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى الليلة وتم تحديد 3 آلاف مشجع للنادى الأبيض لكونه صحاب الملعب، بينما سيتواجد 500 مشجع للنادى السكندرى بالإضافة إلى 1500 متفرج من طلبة الجامعات. يلا شوت Zamalek بث مباشر الزمالك والاتحاد السكندري اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد بث مباشر اليوم HD

طاقم تحكيم عراقى لمباراة الزمالك والاتحاد السكندرى أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم عن طاقم تحكيم عراقى لإدارة مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى، بقيادة على صباح حكم ساحة، ويعاونه أمير داود مساعد أول، وحيدر عبد المحسن مساعد ثانى، وحكم رابع يوسف سعيد حسن، ويراقب اللقاء السعودى يحيى القرنى.