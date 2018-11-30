دوري بلس مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر Dawri plus في الدوري السعودي
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:33 معمرو عادل
دوري بلس مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر Dawri plus في الدوري السعودي
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
دوري بلس مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر Dawri plus في الدوري السعودي
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراتين فقط ضد الفيحاء في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت المواجهتان بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1، ويأمل كل منهما تحقيق فوزه الأول اليوم.
دوري بلس مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر Dawri plus في الدوري السعودي
ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة انتصاراته؛ والزحف نحو القمة في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أنه يصطدم بخصم عنيد؛ ويؤدي بشكل جيد منذ التعاقد مع المدرب الصربي سلافيوليوب موسلين.
دوري بلس مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر Dawri plus في الدوري السعودي
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز العاشر بـ11 نقطة.
دوري بلس مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر Dawri plus في الدوري السعودي
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