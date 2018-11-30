الاسطورة دوري بلس | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء اليوم يلا شوت لايف HD | شاهد مباراة الاهلي والفيحاء رابط اون لاين

يلتقى الأهلى المحترف ضمن صفوفه الثنائى المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافى مع الفيحاء في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

الاسطورة دوري بلس | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء اليوم يلا شوت لايف HD | شاهد مباراة الاهلي والفيحاء رابط اون لاين

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوي السعودي برصيد 22 نقطة خلف الهلال صاحب الصدارة بفارق 6 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

الاسطورة دوري بلس | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء اليوم يلا شوت لايف HD | شاهد مباراة الاهلي والفيحاء رابط اون لاين

ويدخل الأهلي مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما تغلب على جاره الاتحاد بنتيجة 3 – 1، في المباراة التي جمعتهما الجولة الماضية بملعب "الجوهرة"، وهو اللقاء الذى شهد تألق عبد الله السعيد الذى سجل الهدف الثالث. الاسطورة دوري بلس | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء اليوم يلا شوت لايف HD | شاهد مباراة الاهلي والفيحاء رابط اون لاين ويسعى الأهلى لتحقيق فوزه الأول على الفيحاء في الدوري، بعد تعادلهما في المباراتين السابقتين بنتيجة واحدة، وهي 1-1. الاسطورة دوري بلس | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء اليوم يلا شوت لايف HD | شاهد مباراة الاهلي والفيحاء رابط اون لاين ويمتلك الأهلي في رصيده 21 هدفا، حيث لديه ثاني أقوى خط هجوم في الدوري، مناصفةً مع التعاون، وبفارق 3 أهداف عن الهلال، متصدر هذه القائمة.