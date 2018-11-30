شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:27 معمرو عادل
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
تستأنف اليوم لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين الأولى تجمع القادسية مع الفيصلي ثم يلعب النادي الأهلي مع نظيره الفيحاوي في المباراة الثانية.
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
وستجد عزيزنا القارئ في السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة تقدمها لك أسرة الفجر الرياضي لتظل دائماً على اطلاع بكل جديد الكرة السعودية ودوري المحترفين.
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
في المباراة الأولى يحل نادي الفيصلي ضيفاً على نادي القادسية في اللقاء الذي سيُلعب في تمام الساعة 5:25 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (ملعب الراكة)، وتنقله قناتي KSA Sports 2 وDawri Plus 2 HD.
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
ويدخل القادسية المباراة منتشياً بفوزه الأخير على الرائد في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 بعد تعيين مدرباً جديداً خلفاً للمدرب ألكسندر ستانوجيفيتش، وعلى الجانب الآخر يدخل الفيصلي اللقاء بروح معنوية عالية بعد التعادل مع الهلال، وهو تعادل بطعم الفوز حيث جاء في الدقائق الأخيرة.
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
وفي المباراة الثانية يلعب النادي الأهلي مع الفيحاء في مباراة قوية للغاية، فالأهلي يريد مواصلة زحفه نحو القمة، إلا أنه يصطدم بخصم عنيد وقوي لم يخسر في آخر 4 مباريات بعد تعيين المدير الفني الجديد، الصربي سلافوليوب موسلين.
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
وتنطلق المواجهة المثيرة اليوم في تمام الساعة 6:30 على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (ملعب الجوهرة المشعة)، وسيتم نقله على قناتي KSA Sports 1 وDawri Plus 1 HD.
شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة
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