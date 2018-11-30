شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة

تستأنف اليوم لقاءات الجولة الحادية عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين الأولى تجمع القادسية مع الفيصلي ثم يلعب النادي الأهلي مع نظيره الفيحاوي في المباراة الثانية.

وستجد عزيزنا القارئ في السطور التالية مواعيد المباريات والقنوات الناقلة تقدمها لك أسرة الفجر الرياضي لتظل دائماً على اطلاع بكل جديد الكرة السعودية ودوري المحترفين.

في المباراة الأولى يحل نادي الفيصلي ضيفاً على نادي القادسية في اللقاء الذي سيُلعب في تمام الساعة 5:25 على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (ملعب الراكة)، وتنقله قناتي KSA Sports 2 وDawri Plus 2 HD.

شاهد رابط شغال: بث مباشر مباراة الاهلي والفيحاء مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في الدوري السعودي كورة ستار الاسطورة

ويدخل القادسية المباراة منتشياً بفوزه الأخير على الرائد في الجولة الماضية بنتيجة 3-1 بعد تعيين مدرباً جديداً خلفاً للمدرب ألكسندر ستانوجيفيتش، وعلى الجانب الآخر يدخل الفيصلي اللقاء بروح معنوية عالية بعد التعادل مع الهلال، وهو تعادل بطعم الفوز حيث جاء في الدقائق الأخيرة.