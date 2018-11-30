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أزمة في الجبلاية بسبب أمم إفريقيا 2019

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:23 م
أزمة في الجبلاية بسبب أمم إفريقيا 2019
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محمد الصو
 

ظهرت حالة انقسام بين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب إعلان انسحاب تنظيم كأس الإمم الإفريقية بالكاميرون العام المقبل.


ويأتي الاختلاف بعد مطالبة بعض الأعضاء بتقديم ملف لاستضافة البطولة، خاصةً أن الدولة سمحت بذلك ووجود من العوامل ما يساعد على تنظيمها، بالإضافة إلى أنها فرصة جيدة لعودة الجماهير ونزع التعصب بعد غياب دام أكثر من عام.


وتزعمت جبهة أخرى رفض الاقتراح، مؤكدة أن الاتحاد غير جاهز للإقبال على هذه الخطوة، وأنه نسب فشلها أكبر من فرص نجاح إقامتها بالقاهرة وخروجها بنفس قيمة بطولة 2006.


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن اليوم عن سحب تنظيم بطولة الإمم الإفريقية اليوم من الكاميرون، بسبب عدم الانتهاء من تطوير البنية التحتية للملاعب وإنشاء الفنادق الخاصة بالمنتخبات، خلال الخطة الزمنية المحددة.

المزيد عن: مصر كورة رياضة الكاميرون اتحاد الكرة أمم إفريقيا
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