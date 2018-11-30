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سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 30-11-2018

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:10 م
سعر الدولار خلال التعاملات المسائية اليوم الجمعة 30-11-2018
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الفجر الاقتصادي
 

واصل سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة، استقراره، خلال  التعاملات المسائية اليوم الجمعة، ختام تعاملات شهر نوفمبر على الإطلاق، مسجلاً 17.84 جنيها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.



 وسجلت االعملة الخضراء 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، وفى بنك مصر  بلغ 17.79 جنيه للشراء مقابل 17.89 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدى أجريكول 17.87 جنيه للشراء مقابل 17.97 جنيه.



واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.



يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.


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