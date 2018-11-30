مواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال شرق غزة

اندلعت مواجهات اليوم الجمعة، بين مئات الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على أطراف شرق قطاع غزة، في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر الثامن على التوالي.







وأعلن مسعفون عن عدد من الإصابات بالرصاص الحي والمطاطي والاختناق، جراء قمع الجيش الإسرائيلي متظاهرين اقتربوا من السياج الحدودي شرق قطاع غزة.







وبدأ فلسطينيون بعد صلاة عصر اليوم، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع، غزة قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.







ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة في غزة، إلى أوسع مشاركة شعبية في احتجاجات اليوم تحت شعار "التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني".







وهذه هي الجمعة رقم 36 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي، والتي قتل فيها أكثر من 220 فلسطينياً وأصيب 24 ألف آخرين بجروح وحالات اختناق بحسب إحصائيات فلسطينية.







وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.







وشهدت الاحتجاجات تراجعاً في حدتها منذ نحو شهر بفضل وساطة تقوم بها مصر والأمم المتحدة، تضمنت خطوات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.







وبهذا الصدد أصدرت الهيئة العليا لمسيرات العودة، التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية، بياناً في وقت سابق اليوم دعت فيه "أخذ كل الاحتياطات والتدابير لحماية المتظاهرين من غطرسة الجيش الإسرائيلي".







وحثت الهيئة على أوسع مشاركة شعبية في خيام مسيرات العودة ""تأكيدا على مظلومية الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقه في العودة وكسر الحصار والحفاظ على مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها الشعبية والسلمية".







وطالبت الهيئة الدول العربية والإسلامية بـ"كسر الحصار عن غزة ودعم الصمود الفلسطيني في القدس والضفة الغربية".



ومن المقرر أن تنظم هيئة مسيرات العودة اليوم مؤتمراً للإعلان عن توجيه دعوة لحظر تسليح إسرائيل "بسبب جرائمها بحق الفلسطينيين".







من جهتها، قالت حركة حماس في بيان صحفي إن "مسيرات العودة ماضية والجماهير الفلسطينية تخرج اليوم تأكيداً على استمراريتها ولمطالبة العالم بترجمة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لأفعال وإجراءات عملية علي الأرض".







وطالبت حماس بتحرك دولي جدي لإنهاء حصار غزة و"الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.