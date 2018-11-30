الطبوبي:"العبرة ليست بالمفاوضات الاجتماعية بل بمخرجاتها"

أفاد أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بأنه قد تم إصدار برقية الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي2019.





وأضاف الطبوبي بأنه لا مقترحات من المنظمة الشغيلة للحكومة، المرحبة بالإنطلاق في المفاوضات الإجتماعية، كما ورد على لسانه اليوم، في تصريح لموزاييك.



