الطبوبي:"العبرة ليست بالمفاوضات الاجتماعية بل بمخرجاتها"
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:16 ممروى الجلاصي
أفاد أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، بأنه قد تم إصدار برقية الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي2019.
وأضاف الطبوبي بأنه لا مقترحات من المنظمة الشغيلة للحكومة، المرحبة بالإنطلاق في المفاوضات الإجتماعية، كما ورد على لسانه اليوم، في تصريح لموزاييك.
وفي ذات السياق، شدد الطبوبي على أن "العبرة ليست بالمفاوضات الإجتماعية بل بمخرجات المفاوضات الإجتماعية"، مشيرا في الآن ذاته إلى تردي الوضع الإجتماعي بصفة غير مسبوقة، حسب رأيه.
كما عبر أمين عام إتحاد الشغل، عن استياءه من المرتبات التي اعتبرها لا تتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكدا بأن الأجور الممنوحة حاليا تعادل الأسبوع فقط و ليس 4 أسابيع.