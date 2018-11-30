كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:25 معمرو عادل
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
ينتظر فريق الأهلي أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق الفيحاء، حيث يواجه فريق الأهلي في المباراة الأولى ضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق الرائد في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الشباب في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين أيضاً، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق الهلال في البطولة ذاتها.
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
أما على الجانب المقابل لم يعرف فريق الفيحاء طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق الفيحاء في تحقيق الانتصار في مباراتين، كما سقط فريق الفيحاء في فخ التعادل في مباراتين أيضاً.
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين مع امتلاكه في رصيده 22 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق الفيحاء في الوقت الحالي المركز العاشر في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 11 نقطة.
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الأهلي مع ضيفه فريق الفيحاء عبر قناة KSA Sports HD1 المجانية، وذلك تحديداً في تمام الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.
كورة لايف LIVE مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم 30/11/2018 يلا شوت يوتيوب أونلاين
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