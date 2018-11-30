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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر يوتيوب كورة لايف في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الحادي عشر من دوري المحترفين السعودي، استكمالا للأسبوع الكروي السعودي يدخل الأهلي في مواجهة قوية مع الفيحاء في لقاء يسعى كل فريق فيه إلى الفوز من أجل النقاط الثلاثة، ويدخل الراقي ساعيًا إلى اقتناص 3 نقاط تقربه من المركز الثاني حيث سيتساوى مع نادي النصر في حالة فوزه الليلة وسيصبح رصيد كلا منهما 25 نقطة خلاف نادي الهلال صاحب الصدارة حتى الآن برصيد 28 نقطة.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت مصر والسادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة وتنقل قناة السعودية الرياضية الأولى 1 اللقاء وسط ترقب جمهور الفريقين.

kora online | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت يواجه فريق الأهلي ضيفه فريق الفيحاء في مساء يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على الأراضي السعودية، وذلك في إطار الجولة الحادية عشر ضمن فعاليات بطولة الدوري السعودي للمحترفين أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م. kora online | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت ولم يعرف فريق الأهلي طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الأهلاوي، وفي مقابل ذلك نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون أن يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق. kora online | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star يلا شوت

توقيت مباراة الاهلي والفيحاء

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .5:30 مساءاً بتوقيت مصر .5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .6:30 مساءاً بتوقيت العراق .5:30 مساءاً بتوقيت السودان .6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .4:30 مساءاً بتوقيت تونس .4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .6:30 مساءاً بتوقيت قطر.3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .