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مفاجأة.. "كهربا" يقترب من الرحيل لهذا الدوري

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:20 م
مفاجأة.. كهربا يقترب من الرحيل لهذا الدوري
كهربا
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هاني عصام
 
ينتظر محمود كهربا لاعب فريق الزمالك عرضَا تركيًا في الفترة الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

ويرغب كهربا في خوض تجربة الاحتراف الأوروبية من جديد بعد الفترة التي قضاها في سويسرا لكنها لم تكلل بالنجاح بشكل كبير ولم يستمر هناك قبل العودة إلى صفوف إنبي.

وتلقى اللاعب عدة اتصالات من وكلاء لاعبين وشركات تسويق لكنه تمسك أن تكون المفاوضات بشكل رسمي مع إدارة الزمالك.

وقام مسئولو الزمالك في الأيام الماضية بتوثيق عقد كهربا وغلق الباب بشكل نهائي على رحيله والتمسك بإستمراره مع الفريق.
المزيد عن: كورة كهربا رياضة الزمالك الدوري التركي أخبار الرياضة
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