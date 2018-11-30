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أحمد التهامي يقدم شخصية "تاجر مخدرات" في مسلسل "قيد عائلي".

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:20 م
أحمد التهامي يقدم شخصية تاجر مخدرات في مسلسل قيد عائلي.
صورة أرشيفية
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يارا أحمد
 

تحدث الفنان أحمد التهامي، عن بداية تصويره لمسلسل "قيد عائلي" وأكد أنه يجسد شخصية مصطفي وهو تاجر مخدرات، وذلك بخلاف الشخصية الإجرامية المعروفة بالفتونة ويحدث عده مواجهات واكتشافات مختلفة.

 

مسلسل "قيد عائلي" ينتمي الي نوعيه مسلسلات ال45حلقه‘ وكان يحمل أسم "البيت الأبيض " وقد تم تغيره قبل يوم واحد فقط من التصوير ‘وذلك حسب رؤيه المخرج تامر حمزة وذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة.

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