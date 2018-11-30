يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والفيحاء بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد الفيحاء مجاناً عبر KSA Sport 1 HD Yalla Shoot
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:19 معمرو عادل
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والفيحاء بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد الفيحاء مجاناً عبر KSA Sport 1 HD Yalla Shoot
يُعتبر المهاجم السوري عمر السومة هو هداف فريق الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف لمصلحة فريقه الأهلاوي.
وفي الجانب المقابل يُعتبر الكولومبي دانيلو موُرينو هو هداف فريق الفيحاء في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل أربعة أهداف لمصلحة فريقه الفيحاء.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والفيحاء بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد الفيحاء مجاناً عبر KSA Sport 1 HD Yalla Shoot
وخاض فريق الأهلي حتى هذه اللحظة 10 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح الفريق الأهلاوي في تحقيق الانتصار في 7 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الأهلي إلى الخسارة في مباراتين، كما سقط فريق الأهلي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والفيحاء بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد الفيحاء مجاناً عبر KSA Sport 1 HD Yalla Shoot
ومن جانبه خاض فريق الفيحاء 10 جولات أيضاً من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الفيحاء في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الفيحاء إلى الخسارة في 5 مباريات، كما سقط فريق الفيحاء في فخ التعادل في مباراتين فقط لا غير.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والفيحاء بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد الفيحاء مجاناً عبر KSA Sport 1 HD Yalla Shoot
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق الاهلي والفيحاء بث مباشر في تمام الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 18:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وننقل لكم رابط مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر اليوم قبل انطلاق المباراة بقليل.
يلا شوت الجديد .. مشاهدة الاهلي والفيحاء بث مباشر كورة لايف HD الاهلي ضد الفيحاء مجاناً عبر KSA Sport 1 HD Yalla Shoot
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