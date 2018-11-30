الكرملين: التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية ما زال مستمرا

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة،الكرلي إن التحضير لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية ما زال مستمرا، وأن تاريخ الزيارة من الممكن تحديده بعد اللقاء مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.

أجاب بيسكوف على سؤال حول موعد زيارة بوتين إلى السعودية قائلا " في الوقت الحالي لا توجد أيه مواعيد نهائية، ما زال العمل جاري".





وفي الوقت نفسه، لم يستبعد أن موعد زيارة بوتين للرياض يمكن تحديده بعد اجتماع الرئيس الروسي مع ولي العهد السعودي على هامش قمة مجموعة العشرين.





وتابع بيسكوف قائلا "كل شيئ ممكن من الناحية النظرية، أي شيئ".





وأضاف أنه في الاجتماع مع ولي العهد، سيتم مناقشة العلاقات الثنائية بشكل أساسي.





وأشار إلى أنه جميع الأمور الأخرى، مثل العلاقات في قطاع النفط، ستكون في المرتبة الثانية. مؤكدا على أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل إيجابي.





هذا وتستضيف العاصمة الأرجنتينية، بونس آيرس، قمة مجموعة العشرين في يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر.