طهطا يعود للتدريبات ويصرف مكافأة مكسب سوهاج

يعود فريق طهطا إلى التدريبات الجماعية عصر السبت على ملعبة تحت قيادة المدير الفني أسامة البلم استعداداً لمواجهة فريق الإعلاميين المقرر لها الخميس القادم بالجولة الـ 12 بدوري القسم الثاني.

وصرح هيثم جمعة عضو مجلس إدارة الفريق لـ "الفجر الرياضي" بأن مجلس الإدارة قام بصرف مبلغ 7500 جنية للاعبين عقب الفوز أمس على سوهاج بهدف للاعب فرغل علي.

ويضم فريق طهطا في صفوفة مجموعة لاعبين مميزين أمثال الحارس أحمد البطاخ واسلام محمد الذي يقترب من التوقيع لأسوان، مقابل 50 ألف جنية، وفرغل علي "بالو" مهاجم ولاعب الوسط محمد مصطفي وعلي رشاد والمدافع النيجيري شريف اولداي.





ويقود طهطا جهاز فني بقيادة أسامة البلم، وصلاح الفلاط مدرب المساعد، ومحمد هريدي، ورضوان بل مدرب حراس مرمي، وأسامه الجزيري أخصائي علاج طبيعي، بدلاً من عبد العزيز السيد الذي إعتذر لظروفة الخاصة، وحسن الفوي إداري، وعادل حسين مدير الكرة.