ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طهطا يعود للتدريبات ويصرف مكافأة مكسب سوهاج

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:19 م
طهطا يعود للتدريبات ويصرف مكافأة مكسب سوهاج
طباعة
الفجر الرياضي
 

يعود فريق طهطا إلى التدريبات الجماعية عصر السبت على ملعبة تحت قيادة المدير الفني أسامة البلم استعداداً لمواجهة فريق الإعلاميين المقرر لها الخميس القادم بالجولة الـ 12 بدوري القسم الثاني.


وصرح هيثم جمعة عضو مجلس إدارة الفريق لـ "الفجر الرياضي" بأن مجلس الإدارة قام بصرف مبلغ 7500 جنية للاعبين عقب الفوز أمس على سوهاج بهدف للاعب فرغل علي.


ويضم فريق طهطا في صفوفة مجموعة لاعبين مميزين أمثال الحارس أحمد البطاخ واسلام محمد الذي يقترب من التوقيع لأسوان، مقابل 50 ألف جنية، وفرغل علي "بالو" مهاجم ولاعب الوسط محمد مصطفي وعلي رشاد والمدافع النيجيري شريف اولداي.


ويقود طهطا جهاز فني بقيادة أسامة البلم، وصلاح الفلاط مدرب المساعد، ومحمد هريدي، ورضوان بل مدرب حراس مرمي، وأسامه الجزيري أخصائي علاج طبيعي، بدلاً من عبد العزيز السيد الذي إعتذر لظروفة الخاصة، وحسن الفوي إداري، وعادل حسين مدير الكرة.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
0
x
16:00
0
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
0
x
16:25
0
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 4:50:08 PM