يلا شوت | بث حي | Al Ahli | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر| KSA Sport 1

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كورة اون لاين مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر وفي آخر 3 مباريات جمعت بين فريق الأهلي وبين ضيفه فريق الفيحاء، نجح فريق الأهلي في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، وفي مقابل ذلك فشل فريق الفيحاء في حصد أي نقطة على الإطلاق، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين بث مباشر الاهلي السعودي ضد الفيحاء كورة لايف.

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مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء مباشر أما على الصعيد التهديفي في آخر 3 مباريات جمعت بين الفريقين، نجح فريق الأهلي في تسجيل أربعة أهداف في شباك منافسه فريق الفيحاء، وفي مقابل ذلك نجح فريق الفيحاء في تسجيل أربعة أهداف أيضاً في شباك منافسه فريق الأهلي.