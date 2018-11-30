جلسة بين مدرب الزمالك ومحمد عبد الغني قبل مباراة الاتحاد السكندري



وشدد مدرب الزمالك على اللاعب بضرورة عدم التهور أو العصبية والحفاظ على كامل هدوئه في اللقاء، موضحًا له أن المعيار لتواجده بشكل أساسي مع الفريق ليس فقط التألق ولكن من الضروري الانضباط والإلتزام.



وأوضح أمير للاعب أن الإدارة ستوقع عليه عقوبات مضاعفة وذلك حال تكرار أخطائه التي ظهر عليها من قبل.

يذكر أن الزمالك فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في لقاء الذهاب بين الفريقين.

عقد أمير عزمي مجاهد مدرب فريق الزمالك جلسة خاصة مع محمد عبد الغني مدافع الفريق قبل لقاء الاتحاد السكندري مساء اليوم في إياب دور لـ16 للبطولة العربية.