اضراب بشركة 'ايطال فلويد' يومي 3 و 4 ديسمبر

يدخل عمال وإطارات شركة 'إ يطال فوريكس' في إضراب بكافة مواقع العمل، يومي 3 و 4 ديسمبر 2018، بدعوة من المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.





و تأتي الدعوة إلى الإضراب، إثر فشل المفاوضات مع الشركة فيما يخص مطالب النقابة الأساسية للعمال، المتمثلة أساسا في إحداث قانون داخلي للمؤسسة، و تمكين العمال من منح العيد و الخطر و الإنتاج و الشهر13.



