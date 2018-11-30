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اضراب بشركة 'ايطال فلويد' يومي 3 و 4 ديسمبر

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:05 م
اضراب بشركة 'ايطال فلويد' يومي 3 و 4 ديسمبر
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مروى الجلاصي
 
يدخل عمال وإطارات  شركة 'إيطال فوريكس' في إضراب بكافة مواقع العمل، يومي 3 و 4 ديسمبر 2018، بدعوة من المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.

و تأتي الدعوة إلى الإضراب، إثر فشل المفاوضات مع الشركة فيما يخص مطالب النقابة الأساسية  للعمال، المتمثلة أساسا في إحداث قانون داخلي  للمؤسسة، و تمكين العمال من منح العيد و الخطر و الإنتاج و الشهر13.

كما يطالب عمال الشركة بمراجعة التدرج المهني و التكوين، و إعادة التأهيل و تحسين ظروف الإقامة، مع إعادة النقابي فؤاد الميساوي إلى سالف نشاطه. 
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