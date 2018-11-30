اضراب بشركة 'ايطال فلويد' يومي 3 و 4 ديسمبر
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 04:05 ممروى الجلاصي
يدخل عمال وإطارات شركة 'إيطال فوريكس' في إضراب بكافة مواقع العمل، يومي 3 و 4 ديسمبر 2018، بدعوة من المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنفط والمواد الكيماوية.
و تأتي الدعوة إلى الإضراب، إثر فشل المفاوضات مع الشركة فيما يخص مطالب النقابة الأساسية للعمال، المتمثلة أساسا في إحداث قانون داخلي للمؤسسة، و تمكين العمال من منح العيد و الخطر و الإنتاج و الشهر13.
كما يطالب عمال الشركة بمراجعة التدرج المهني و التكوين، و إعادة التأهيل و تحسين ظروف الإقامة، مع إعادة النقابي فؤاد الميساوي إلى سالف نشاطه.