بدء مبادرة الرئيس للكشف عن الأمراض الغير سارية من خلال 102 موقع بالأقصر



وأشار وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إلى أن فحـص فـــيروس سى سيكون للمصريين المقيمين بالأقصر أكبر من 18 عام من الجنسين ممن لم يسبق لهم العلاج، مشيرا إلى كل فريق طبي يتكون من طبيب، ومدخل بيانات وفرد تمريض، بالإضافة لفرد أمن ونظافة، بإجمالي عدد فرق 251 فريق طبي.



وأضاف عبدالجواد، أن مواقع الفحص الثابتة خلال فترة تنفيذ المبادرة كالآتي:



بندر الأقصر:



مكتب صحة أول ـ وحدة الزناقطة ـ وحدة الكرنك القديم ـ وحدة القباحي الغربي ـ مركز الرعاية ـ نجع الخطباء ـ مكتب صحة ثان ـ وحدة منشاة العماري ـ وحدة الشيخ موسى ـ وحدة الكرنك الجديد ـ وحدة العوامية ـ وحدة نجع الطويل ـ الحجر الصحي بالمطار ـ مستشفى الأقصر العام ـ مستشفى الأقصر الدولي، مستشفى الحميات.



إدارة القرنة:



وحدة الضبعية ـ وحدة الطارف ـ وحدة البعيرات ـ وحدة الشيخ عامرـ وحدة الأقالتة ـ وحدة آل عثمان ـ وحدة الزمامي ـ وحدة القبلي قامولا ـ وحدة نجع البركة ـ مستشفى القرنة.



إدارة البياضية:



وحدة البغدادي ـ وحدة الحبيل ـ مستشفى البياضية ( العيادات الخارجية ـ عبد العزيز) ـ مركز الشباب.



إدارة الزينية:



وحدة الزينية قبلي ـ وحدة الزينية بحري ـ وحدة الصعايدة ـ وحدة العشي ـ وحدة أبوطربوش ـ وحدة طيبة ـ وحدة مدامود العجوز.



إدارة الطود:



وحدة المريس ـ حاجر المريس ـ منشية النوبة ـ نجع الوحدة ـ العديسات بحري ـ العديسات قبلي ـ وحدة الطود ـ وحدة الندافين ـ وحدة الضمان



إدارة أرمنت:



وحدة أبودغار ـ وحدة الرياينة ـ حاجر الرزيقات ـ وحدة الرزيقات بحري ـ وحدة الرزيقات قبلي ـ وحدة الديمقراط ـ وحدة المحاميد بحري ـ وحدة المحاميد قبلي ـ رعاية الطفل ـ مستشفى حميات أرمنت ـ مستشفى أرمنت التخصصي ـ مركز طبي أرمنت الحيط ـ مركز شباب أرمنت الحيط.



إدارة إسنا:





النجوع قبلي ـ النجوع بحري ـ وابورات المطاعنة ـ إسنا قبلي ـ أحمد سعيد ـ باويل ـ توماس 3 ـ العضايمة ـ النمسا ـ المساوية ـ القرايا ـ الزنيقة ـ أصفون ـ الرعاية ـ سطيح ـ وحدة الدير ـ وحدة الشغب ـ الحليلة ـ وحدة المعلا ـ وحدة زرنيخ ـ وحدة كومير ـ وحدة ترعة ناصر ـ وحدة جزيرة راجح ـ وحدة الحلة ـ وحدة حاجر العضايمة ـ وحدة طفنيس ـ وحدة الغريرة ـ وحدة الكيمان ـ وحدة الحميدات شرق ـ وحدة الشيخ أحود ـ مكتب الصحة ـ مستشفى صدر إسنا ـ عيادة الجلدية ـ مستشفى الرمد ـ مستشفى إسنا التخصصية ـ الإدارة الصحية.







يذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة تشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".





تنطلق، صباح غدٍ السبت، بمحافظة الأقصر، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، " رئيس الجمهورية، 100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سي"، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "الضغط والسكر والسمنة"، من خلال 102 موقع فحص ثابت ومتحرك.وأعلنت سلطات محافظة الأقصر، الانتهاء من اتخاذ كافة الاستعدادات والتجهيزات والتدابير اللازمة لتنفيذ مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تأتي الأقصر ضمن محافظات المرحلة الثانية التي ستبدأ من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية فبراير ٢٠١٩.وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أنه سيتم استقبال المواطنين في مواقع الفحص الثابتة والمتحركة المنتشرة في مختلف مراكز وقرى المحافظة بإجمالي 102 موقع ثابت ومتحرك، حيث يتم استلام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن، ثم يقوم مدخل البيانات بإدخال الرقم القومي للمواطن على برنامج المسح، موضحا أنه سيتم وخز المريض مرة واحدة باستخدام الشكاكة الآمنة لإجراء كل من اختبار فيروس سي وقياس السكر العشوائي.