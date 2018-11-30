دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

مشاهدة مباراة الأهلي والفيحاء بث مباشر اليوم في مباراة مرتقبة بالدوري السعودي يستضيف فريق أهلي جدة السعودي نظيره الفيحاء في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري السعودي، دوري بلس بث مباشر مباراة الأهلي والفيحاء بث حي اليوم الجمعة في الدوري السعودي.

دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

مشاهدة مباراة الاهلي السعودي اليوم يسعى فريق أهلي جدة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم وحصد النقاط الثلاث من أجل الدخول في دائرة المنافسة وبقوة بعد تعثر الهلال والتعادل في أخر مبارياته بالدوري ويحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادل وتلقى هزيمتين ويفصله عن الهلال المتصدر 8 نقاط وفي حالة الفوز سيتقلص الفارق لـ5 نقاط ويتواجد ضمن صفوف فريق مدينة جدة الثنائي المصري المتألق عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي ويقدم الثنائي مستوى مميز مع الفريق منذ انطلاقة الموسم، شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والفيحاء اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي.

دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

على الجانب الأخر يبحث فريق الفيحاء عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم من أجل التقدم في جدول الترتيب، ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 11 نقطة، جمعها من 3 انتصارات وتعادلين و5 هزائم، وسيكون الفريق مطالبا بتقديم عرض طيب لتفادي التراجع للمراكز الأخيرة في المسابقة رابط hd مشاهدة مباراة أهلي جدة ضد الفيحاء اليوم الجمعة.

دوري بلس بدون تقطيع (لايف مباشر) | مشاهدة مباراة الاهلي والفيحاء بث مباشر | KSA Sport 1 HD | plus | kora star online

وسيعول فريق الأهلي كثيرا على قدرات مهاجمه الأول السوري عمرو السومة والذي بات واحدا من أساطير الفريق السعودي بعد كل ماقدمه من نجاحات مع الفريق وتنقل بث مباشر مباراة أهلي جدة والفيحاء اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 عبر بث حي ومباشر لقناة السعودية الرياضة اتش دي KSA SPORT HD في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، مجانا مشاهدة مباراة الأهلي امام الفيحاء بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي.