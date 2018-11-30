"عمومية الصيادلة" توافق على تمرير ميزانية النقابة لعام 2017 (صور)

وافقت الجمعية العمومية العادية، لنقابة الصيادلة، المنعقدة بمقر الأزبكية، بالأغلبية، على ميزانية النقابة لعام 2017.





وعقدت اليوم الجمعة، نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، تحت شعار "قرار مهنتك في إيدك"، وذلك لمناقشة ميزانية عام ٢٠١٧، والنظر في القرار الوزاري رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم قبول طلبات تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية بما يجاوز العدد المقرر لصناديق مثائل الأدوية، والذي يشكل خطورة بالغة علي مهنة الصيدلة، ويتسبب في تدمير اقتصاديات الصيدلية وزيادة الاكسبير، وما يستجد من أعمال.





وشهد محيط مقر النقابة بالازبكية تواجدا أمنيًا مكثفا بعد صدور تعليمات مشددة من وزير الداخلية بانعقاد الجمعية للصيادلة فى مكانها بالازبكية، حيث تم الدفع بالعديد من سيارات مكافحة الشغب والأمن المركزي لتأمين الحضور، والمقر من الخارج، بالاضافة الى وجود أفراد أمن وحراسة لتأمين الحضور من الداخل.



