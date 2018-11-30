تعرف على شخصية أحمد التهامي في مسلسل "قيد عائلي "

تحدث الفنان أحمد التهامي، عن بداية تصويره لمسلسل "قيد عائلي " وأكد أنه يجسد شخصيه مصطفي وهو " تاجر مخدرات " وذلك بخلاف الشخصية الإجرامية المعروفة بالفتونه ويحدث عده مواجهات وأكشنات مختلفة ونذكر منها مواجهة الفنان نضال الشافعي والذي يدعي بأسم "محمود العايق" وأيضاً لديه لغه في الكلام والمحاوره مع الأشخاص وتتكون من لزمتين الا وهما اللزمه الأولى عندما يستهزق بحد يقول له "أنت بني آدم برأس بخاخه" واللزمه الثانية عندما يهدد شخص ما يقوله له "أقولك علي الفاخر اللي من الآخر".





مسلسل "قيد عائلي" ينتمي الي نوعيه مسلسلات ال45حلقه‘ وكان يحمل أسم "البيت الأبيض " وقد تم تغيره قبل يوم واحد فقط من التصوير ‘وذلك حسب رؤيه المخرج تامر حمزة وذلك بالاتفاق مع الشركة المنتجة.





ويتضمن مسلسل "قيد عائلى" نخبه من النجوم وعلي رأسهم "ميرفت أمين‘ عزت العلايلي‘ بوسى ‘صلاح عبد الله‘ دينا فؤاد ‘نبيل الحلفاوي ‘ هاله فاخر ‘ أحمد التهامي ‘وانعام سالوسة ‘ وسيمون‘ خالد سرحان‘رامي وحيد ‘ نظال الشافعي‘ محمد رياض ‘ محمد محمود عبد العزيز ‘ميرهان حسين‘ صبري فواز ‘دنيا عبد العزيز ‘ريم البارودى ‘منة فضالى ‘ سمير بدير‘كارولين عزمي ‘أميرة هانى‘ كريم عبد الخالق وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركه فنون مصر ومن تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل وإخراج تامر حمزة.