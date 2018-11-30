"الأرصاد" تحذر من الـ48 ساعة المقبلة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، سيشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية، وسيبدأ خلال الساعات القليلة المقبلة، وستثار الأتربة في الأماكن القريبة من الأماكن الرملية، ولكن المناطق الداخلية لن تشهد إثارة للأتربة بشكل واضح خلال الساعات المقبلة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، والذي يذاع عبر شاشة "دي إم سي"، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، منذ قليل، أن " نشاط الرياح له تأثير سلبي على البحرين الأبيض والأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية، وتم غلقها منذ الأمس في نويبع".





وتابع "وكذلك هناك فرص سقوط للأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا والوجه البحري، وجنوب البلاد، وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، شارحا أن نشاط الحرارة سيشعرنا ببرودة الجو نسبيا، مع انخفاض الحرارة درجتين، خلال الـ72 ساعة المقبلة".





وكانت الحكومة المصرية قد أشارت على لسان بعض المسؤولين فيها، بأنها تعمل في الوقت الحالي على رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي آثار سلبية للأمطار والعواصف التربية خلال الساعات المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية.