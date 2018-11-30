كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:50 معمرو عادل
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
نرصد لكم عبر تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بشكل مجاني اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، وذلك ضمن إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث سيتم انطلاق المواجهة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عاصمة المملكة السعودية.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
ونُذكر المتابعين إن الهلال قد وصل إلى هذا الدور بعد أن تمكن من التغلب على فريق الشباب العماني في مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 1-0، أما فريق النفط العراقي فقد حقق مفاجأة كبيرة بعد إقصاءه الصفاقسي التونسي من كأس زايد، وذلك بعدما تعادل في الذهاب 2-2 خارج أرضه، قبل أن يتعادل في لقاء العودة 1-1 على أرضية ميدانه.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنفط العراقي
من المتوقع أن يكون اللقاء مثير من بدايته، حيث سيكون على الفنفط الفوز وتسجيل أهداف كثيرة حتى يضمن بشكل كبير العبور لدور الثمانية، أما فريق الهلال فسوف يلعب بأريحية كبيرة نتيجة فوزه العريض في مباراة الذهاب،
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
بإمكان المشاهدين ضبط جميع ترددات القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة الهلال والنفط وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات وعربسات أيضاً بكل سهولة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
قناة أبوظبي الرياضية HD 1 ستنقل المواجهة مجاناً على الهواء لايف على التردد الخاص بها 12467 معدل ترميز 27500 استقطاب أفقي ومعامل تصحيح خطأ 2/3، وسيقوم بالتعليق على ذلك اللقاء على سعيد الكعبي على القناة الصوتية الأولى ومحمد الشامسي على القناة الصوتية الثانية.
وتقام مباراة الإياب في العاصمة العراقية العراق، وستكون وسط حضور جماهيري كبير من جانب الجماهير العراقية التي ستتواجد داخل المدرج.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
تبدأ مباراة الهلال والنفط العراقي الساعة الخامسة عصراً بتوقيت السعودية، الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة.
كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار
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