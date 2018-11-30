كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار

نرصد لكم عبر تلك المقالة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بشكل مجاني اليوم الجمعة 30 نوفمبر 2018، وذلك ضمن إياب دور الستة عشر من البطولة العربية للأندية الأبطال، حيث سيتم انطلاق المواجهة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض عاصمة المملكة السعودية.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار

ونُذكر المتابعين إن الهلال قد وصل إلى هذا الدور بعد أن تمكن من التغلب على فريق الشباب العماني في مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة 1-0، أما فريق النفط العراقي فقد حقق مفاجأة كبيرة بعد إقصاءه الصفاقسي التونسي من كأس زايد، وذلك بعدما تعادل في الذهاب 2-2 خارج أرضه، قبل أن يتعادل في لقاء العودة 1-1 على أرضية ميدانه.

كورة لايف يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر 30-11-2018 (كأس زايد) Al-Hilal HD كورة ستار