كورة لايف - مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط على كورة ستار live
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:47 معمرو عادل
كورة لايف - مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط على كورة ستار live
يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره النفط العراقي اليوم الجمعة وتحديدًا عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية، على أرض ملعب فرانسو حريري بأربين العراقية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال( الإياب).
كورة لايف - مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط على كورة ستار live
يدخل الهلال اللقاء حاملاً في جعبته انتصارًا ساحقًا في لقاء الذهاب والذي أُقيم في الرياض كسبه برباعية نظيفة، في المقابل سيلعب المدير الفني لفريق النفط حسن أحمد وسط ضغط نفسي كبير، وكيف يمكن تحقيق نتيجة كبيرة على أرضه وبين جماهيره قوامها خمسة أهداف دون أن يلج مرماه هدفًا ،لكنه يدرك جيدًا أن لاعبيه سيقدمون مباراة ممتعة كون المباراة لا تحتمل القسمة على اثنين ما إذا أراد بلوغ ربع نهائي البطولة.
كورة لايف - مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط على كورة ستار live
وقال المدير الفني للنفط حول تعادل الهلال مع الفيصلي (دوريًا) إنه سيسعى للاستفادة من العامل النفسي للهلال والذي يسعى لاستغلاله.
في المقابل ركز المدير الفني للهلال البرتغالي "جيسوس" على الجانب الفني كثيرًا للاعبين وشرح عددًا من الجمل التكتيكية في المران الأخير مكثفًا التدريبات على الكرات الثابتة والمطالبة بالاستفادة من العرضيات، كما أن عودة اللاعب نواف العابد (العائد من إصابة حرمته من اللعب لعدة شهور مع الأخضر وناديه) تدعم خط المقدمة، إلى جانب أن الأهداف الأربعة تشكل ارتياحًا لفرقة "جيسوس" وبالتالي فإنه ليس لدى اللاعبين ضغوط ، عكس المستضيف.
كورة لايف - مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط على كورة ستار live
ومن المتوقع الزج ببعض العناصر الزرقاء في هذا اللقاء التي لم تأخذ فرصتها في اللعب (دوريًا) وسط غياب محمد الشلهوب لوعكة صحية، بالإضافة إلى الثلاثي ياسر الشهراني، وسلمان الفرج، وعمر خربين، بداعي الإصابة.
كورة لايف - مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر (koora live) .. مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط على كورة ستار live
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