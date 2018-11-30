السبب صادم.. منة فضالي مرعوبة من تجربة الزواج
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:43 مالفجر الفني
دخلت الفنانة منة فضالي، في نوبة بكاء على الهواء، عندما تذكرت العلاقات المتوترة بينها وبين والدها، الذي فارقها لمدة 20 سنة كاملة، وصارحها في أول لقاء بعد عودته، أنه لا يشعر تجاهها بمشاعر الأبوّة، بعكس بقية أشقائها الذين تربوا معه أثناء إقامته في أمريكا والسعودية، وأشارت منّة إلى أنها تريد الزواج، ولكن تخاف أن تعاني مثل والدتها.
أضافت في لقاء مع الإعلامية سمر يسري، ببرنامج "حفلة 11"، أنا بعامل والدي بما يرضي الله وزي ما قال الدين، لأنه فى النهاية أبويا وربنا اللي هيحاسبه"، وأضافت أنها حاولت التقرب منه بعد عودته من السفر، ولكن الظروف لم تسمح، وفق مجلة "لها".
وكشفت فضالي أنها افتقدت والدها جدًّا ولم تجده، وأنّ والدتها كانت هي الأم والأب، لأنها التي تحمّلت مسؤولية التربية بمفردها بعيدًا عن الأب، وقالت: "ماما تعبت معايا جدًّا وكانت بطلة..ورغم أن عندي أخوات، لكن طول الوقت كنت وحيدة".
وأضافت: "أنا فعلًا عاوزة اتجوز وأخلّف بس فعلًا بخاف.. ولما بدخل في علاقة بختفي وبخاف، وحاسة طول الوقت أني هتخان أو غيره.. وأنا معنديش أيّ استعداد أن يمر أولادي بشيء أنا مريت بيه".
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