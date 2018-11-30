عاجل.. إصابة سائحين ألمان إثر تصادم أتوبيس على طريق "قنا-سفاجا"

وقع منذ قليل، حادث تصادم، على طريق "قنا-سفاجا" بالكيلو 87، منذ قليل، بين أتوبيس سياحي وسيارة ملاكي، ما أسفر عن وجود ضحايا مصريين وسائحين ألمان.





وتم نقل الضحايا لأقرب مستشفى لتلقي العلاج.





وتلقى مدير أمن قنا اللواء مجدي القاضي، إخطارًا من مدير مباحث المحافظة، يفيد بوقوع تصادم قوي بين أتوبيس، وتم الدفع برجال المباحث لكشف ملابسات الحادث.





وتبين من المعاينة الأولية، أن الحادث أسفر عن إصابة كل من، سوزان شوف هوفر، 49 عاما، وليد محمود أحمد، 38 عاما ويعمل مرشدا سياحيا، و أنجلا نوزل، 41 عاما، ومان فرند أحلا، 54 عاما، و برج هجندول، 50 عاما، و محمود أحمد حساني 27 عاما.





وتم نقل جميع المصابين لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وكشف ملابسات الحادث.