كيف تحصل على قرض شخصي من أكبر 5 بنوك في مصر.. الشروط والأوراق المطلوبة

ارتفع الاقبال على القروض الشخصية التي أتاحتها البنوك تحت برامج مختلفة خلال الفترة الأخيرة، وتختلف مواصفات القرض من بنك إلى آخر كما تختلف البنوك فيما بينها وفقًا للأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام القرض وفيما يلي نستعرض خطوات التقديم على القرض الشخصي لكل البنوك التي أتاحت هذه الخدمة والأوراق والمستندات المطلوبة.





البنك التجاري الدولي:





قيمة القرض: تتراوح بين 5 آلاف جنيه حتى مليون جنيه كحد أقصى، ويتم تحديدها حسب راتب العميل.





فترة سداد القرض : تتراوح بين سنة إلى 10 سنوات كحد أقصى.





نسبة الفائدة : تتراوح بين 20.5% إلى 29% سنويا متناقصة حسب نوع البرنامج.





المصاريف الإدارية : تبلغ 1.5% من إجمالي قيمة القرض و150 جنيهًا يتم خصمها مرة واحدة، بالإضافة إلى 20 جنيهًا يتم خصمها شهريًا.





سن العميل : يتراوح بين 21 عاما كحد أدنى حتى 65 عاما عند سداد آخر قسط.





العربي الأفريقي الدولي:





قيمة القرض : تتراوح بين 15 ألف جنيه حتى 750 ألف جنيه.





فترة سداد القرض : تتراوح بين سنة إلى 7 سنوات.





الفائدة : تتراوح بين 18.5% إلى 24% متناقصة سنويًا.





المصاريف الإدارية : تبلغ 2% من غجمالي قيمة القرض.





سن العميل : يتراوح بين 21 عاما حتى 60 عاما عند سداد آخر قسط.





راتب العميل : لايقل عن 2500 جنيه شهريا.





بنك أبو ظبي الأول :





قيمة القرض : تتراوح بين 50 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه كحد أقصى.





فترة سداد القرض: تتراوح بين 6 أشهر حتى 7 سنوات كحد أقصى.





الفائدة : تبلغ 21.5% سنويا متناقصة.





المصاريف الإدارية : 5% من إجمالي قيمة القرض.





سن العميل : لا يشترط البنك للعميل بشرط يكون داخل الخدمة.





راتب العميل : لايقل عن 5 آلاف جنيه شهريا.





البنك القطري الوطني الأهلي:





قيمة القرض: يتباين الحد الأقصى حسب فترة السداد والدخل الشهري للعميل.





يتراوح الحد الأقصى بين 196 ألف جنيه و231 ألف جنيه، وفِي بعض الأحيان يرتفع أكثر حال زيادة الراتب الشهري للعميل عن 15 ألف جنيه





فترة السداد : تبدأ بحد أدنى 6 شهور، وتتراوح فترة الحد الأقصى للسداد بين 5 و 7 سنوات.





نسبة الفائدة : تتراوح بين 20.5% حتى 20.75% حسب فترة السداد 5 سنوات أو 7 سنوات.





المصاريف الإدارية: يتم تحديدها حسب قيمة وسداد القرض مع البنك.





سن العميل : لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط للقرض.





راتب العميل: الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل 1500 جنيه.





بنك كريدي أجريكول:





قيمة القرض :تتراوح بين 5 ألاف جنيه إلى 150 ألف جنيه كحد أقصى.





ويرتفع القرض إلى 350 ألف جنيه للعاملين في الشركات متعددة الجنسيات.





فترة سداد القرض : تتراوح بين 6 أشهر إلى 7 سننوات كحد أقصى.





الفائدة : 21% سنويا متناقصة.





المصاريف الإدارية : 2% من إجمالي قيمة القرض وترتفع إلى 5% عند السداد المعجل.





سن العميل : لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.



