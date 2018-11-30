لايف| مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت



يستضيف الأهلي الفيحاء في استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الأسبوع الحادي عشر من الدوري السعودي 2018-19.





سيدخل الراقي اللقاء وهو منتشٍ بالفوز على الاتحاد في ديربي جدة في الجولة السابقة بثلاثة أهدافٍ لهدف، ليُحافظ بذلك على المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بفارق 3 نقاط من النصر الوصيف بـ25 نقطة، و6 نقاطٍ كاملة من الهلال المتصدر بـ28 نقطة، وسيكون على الملكي الانتصار في مباراته القادمة لاستغلال أي تعثر يحدث للعالمي، وتضييق الفارق بينه وبين الزعيم الذي أُجلت مباراته في الجولة 11 ولو مؤقتاً.



لايف| مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت

يعيش الفيحاء موسماً لا يمكن وصفه بالجيد أو السئ، فبعد مرور 10 جولات يتواجد البرتقالي في المركز العاشر برصيد 11 نقطة بفارق 3 نقاط عن منطقة الخطر، و5 نقاط عن المركز الرابع الذي يحتله الوحدة الصاعد حديثاً، لكن الشئ الجيد هو أن الفريق لن يخسر في آخر 4 مواجهاتٍ رغم مواجهته النصر والاتحاد، وسيسعى بالتأكيد إلى الانتصار أو التعادل مع الأهلي لاستكمال 5 مبارياتٍ بلاهزيمة.



بطاقة مباراة الاهلي والفيحاء:-

الأهلي السعودي Vs الفيحاء.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1 + دوري بلس HD1 .

الملعب : الجوهرة المشعة .

المعلق : لم يحدد بعد .



لايف| مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت

موعد مباراة الاهلي والفيحاء في الدوري السعودي اليوم:-

6:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

5:30 مساءاً بتوقيت مصر .

5:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

5:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

5:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

5:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

6:30 مساءاً بتوقيت العراق .

5:30 مساءاً بتوقيت السودان .

6:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

5:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

4:30 مساءاً بتوقيت تونس .

4:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

4:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

7:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

6:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

7:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

6:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

6:30 مساءاً بتوقيت قطر.

3:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

6:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

3:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



أكد المدير الفني لفريق الفيحاء السعودي، الصربي سلافيوليوب موسلين، على صعوبة مباراة فريقه أمام الأهلي المقبلة، مُشددًا على أنه هدفه تحقيق الفوز فقط.



لايف| مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم الجمعة 30-11-2018 في الدوري السعودي للمحترفين| يلا شوت

وقال موسلين خلال المؤتمر الصحفي: "الفيحاء أمامه مواجهه هامة تتسم بالصعوبة كونها مع فريق الأهلي الذي يتواجد في مقدمة الترتيب ويقدم مستوى وتنظيم فني جيد بخلاف كونه منتشيا بعد فوزه الأخير بالديربي مع الاتحاد".



وأضاف: "اللاعبون أظهروا انضباطية فنية عالية خلال التمارين وأن التحضير للمباراة كان جيدا مشدداً على أن الفريق سيخوض هذه المباراة بغرض تحقيق الفوز فقط".



وواصل: التعادل أمام الحزم في المباراة الماضية سيكون حافزًا للفريق من أجل الفوز والعودة من جدة بالثلاث نقاط.. ومتفائل بتقديم مستوى فني جيد وتحقيق نتيجة إيجابية ترضي طموحات عشاق الفيحاء”.



وشدد موسلين على جاهزية جميع اللاعبين لمباراة الأهلي، باستثناء عمر العودة وأدملسون باروس، واللذين يخضعان إلى العلاج، مؤكدًا أنه يمتلك البديل الجاهز.



ويواجه الفيحاء نظيره الأهلي، مساء يوم غد الجمعة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة "ملعب الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.



