بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:44 معمرو عادل
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على النفط العراقي يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من البطولة العربية 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فرانسو حريري.
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
أغرق الموج الأزرق الفريق العراقي برباعيةٍ نظيفةٍ في مباراة الذهاب التي استصافها استاد الأمير فيصل بن فهد، ما يعني أن الزعيم وضع قدماً في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، فحتى الخسارة بأي نتيجة بفارق 4 أهدافٍ أكبر من (4-0) ستضمن له الصعود لدور الـ8، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
يسير الهلال بخطى ثابتة في الدوري السعودي 2018-19، فحتى الآن لم يخسر أي مباراة من العشرة التي خاضها، وحتى بعد تعادله مع الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفٍ لمثله، ظل في المركز الأول برصيد 28 نقطة، لكن الفارق بينه وبين النصر الوصيف قل وأصبح 3 نقاطٍ فقط بعد فوز العالمي بديربي الرياض على الشباب بهدفٍ نظيف.
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
المباراة
الملعب
الموعد
|الحكم
القناة الناقلة
|النفط - الهلال
|استاد فرانسو حريري، أربيل
|الجمعة 30 نوفمبر 2018 ميلادياً،
22 ربيع الأول 1440 هجرياً،
17:00 بتوقيت السعودية والعراق، 16:00 بتوقيت مصر
|لم يتحدد بعد
أبوظبي الرياضية 1
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
سيستمر غياب عمر عبد الرحمن "عموري"، بالإضافة إلى ياسر الشهراني الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية وسيغيب لمدة لاتقل عم عن ثلاث أسابيع، وسالم الدوسري، وعبد الملك الخيبري و مختار فلاتة، ولن يفتقد الموج الأزرق أي لاعب للإيقاف في المباراة أمام النفط
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
سيغير المدرب جورج جيسوس قليلًا في طريقته وتشكيلته المعتادة بصبب لعنة الإصابات، وسيدفع بحسن كادش في مركز الظهير الأيسر ليعوض غياب الشهراني وسيأخذ محمد الشلهوب مكان الدوسري المصاب
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
التشكيل | 4-2-3-1
علي الحبسي
حسن كادش - علي آل بليهي - ألبيرتو بوتيا - محمد البريك
سلمان الفرج - محمد كنو
محمد الشلهوب - كارلوس إدواردو - أندريا كاريو
بافيتيمبي جوميس
بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت
المزيد عن: موعد مباراة الهلال والنفط اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال والنفط كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال والنفط كورة ستار مشاهدة مباراة الهلال والنفط كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر بدون تقطيع مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال اليوم مشاهدة كأس زايد للأندية الأبطال مشاهدة الهلال ضد النفط مباشر ماتش الهلال والنفط مباراة الهلال والنفط مباشر مباراة الهلال والنفط بث مباشر يلا شوت مباراة الهلال والنفط بث مباشر مجانا مباراة الهلال والنفط بث مباشر اون لاين بدون تقطيع مباراة الهلال والنفط مباراة الهلال في كأس زايد للأندية الأبطال