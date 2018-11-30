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يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على النفط العراقي يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من البطولة العربية 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فرانسو حريري.

بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت

أغرق الموج الأزرق الفريق العراقي برباعيةٍ نظيفةٍ في مباراة الذهاب التي استصافها استاد الأمير فيصل بن فهد، ما يعني أن الزعيم وضع قدماً في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، فحتى الخسارة بأي نتيجة بفارق 4 أهدافٍ أكبر من (4-0) ستضمن له الصعود لدور الـ8، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.

بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت

يسير الهلال بخطى ثابتة في الدوري السعودي 2018-19، فحتى الآن لم يخسر أي مباراة من العشرة التي خاضها، وحتى بعد تعادله مع الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفٍ لمثله، ظل في المركز الأول برصيد 28 نقطة، لكن الفارق بينه وبين النصر الوصيف قل وأصبح 3 نقاطٍ فقط بعد فوز العالمي بديربي الرياض على الشباب بهدفٍ نظيف. بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة النفط - الهلال استاد فرانسو حريري، أربيل الجمعة 30 نوفمبر 2018 ميلادياً،

22 ربيع الأول 1440 هجرياً،

17:00 بتوقيت السعودية والعراق، 16:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد أبوظبي الرياضية 1 بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت

سيستمر غياب عمر عبد الرحمن "عموري"، بالإضافة إلى ياسر الشهراني الذي تعرض لتمزق في العضلة الأمامية وسيغيب لمدة لاتقل عم عن ثلاث أسابيع، وسالم الدوسري، وعبد الملك الخيبري و مختار فلاتة، ولن يفتقد الموج الأزرق أي لاعب للإيقاف في المباراة أمام النفط

بث مباشر مباراة الهلال والنفط مشاهدة مباشرة اليوم 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال كورة ستار الاسطورة يلا شوت