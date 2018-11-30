مغردون عن إطلالة رانيا يوسف الجريئة: "هي نسيت البنطلون؟"

أثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتصدرها قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، بعد ظهورها بفستان جرئ خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، اليوم الأربعاء، بدار الأوبرا المصرية.





الإطلالة الجريئة لرانيا خلال الحفل ارتدت فيها فستانًا طويلًا مكشوف الكتفين والساقين، باللون الأسود، وتكوَّن من القماش الجوبير الشفاف اللامع والمطرز ومن أسفله قطعة تشبه "المايوه".





واحتلت "رانيا يوسف" أعلى قائمة "التريند"، وعلَّق الرواد على إطلالتها، فمنهم من سخر من جراءة الفستان، ورآى آخرون أنها دائمًا ما تتعمد لفت الأنظار في المناساب، وفي الألبوم المرفق بالأعلى أبرز تعليقات السوشيل ميديا الساخرة.