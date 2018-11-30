رابط مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة yalla shoot يلا شوت كورة اون لاين اليوم الجمعة 30/11/2018
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:42 معمرو عادل
رابط مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة yalla shoot يلا شوت كورة اون لاين اليوم الجمعة 30/11/2018
مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر أبو ظبي الرياضية الاسطورة يلا شوت كورة أون لاين كورة ستار كورة لايف بدون تقطيع سيرفر قوي جودات متعددة، يستضيف نادي النفط العراقي اليوم نظيره نادي الهلال السعودي في ثُمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لعام 2018/2019 حيث فاز الهلال في مباراة الذهاب برباعية نظيفة مما يجعل مباراة الإياب اليوم أقل صعوبة عن مباراة الذهاب خاصة بعد النتيجة الكبيرة التي حققها الزعيم رغم تمسك النفط بالأمل في مباراة اليوم.
رابط مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة yalla shoot يلا شوت كورة اون لاين اليوم الجمعة 30/11/2018
مشاهدة مباراة الهلال والنفط
يلتقي اليوم نادي الهلال مع نادي النفط في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة والعراق وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت جرينتش، وسيتم نقل المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD 3 بتعليق عامر عبد الله وحازم عبد السلام.
رابط مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة yalla shoot يلا شوت كورة اون لاين اليوم الجمعة 30/11/2018
بث مباشر مباراة الهلال والنفط
مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة يلا شوت كورة اون لاين، يُعاني الهلال في مباراة اليوم من غيابات بين صفوفه منها اللاعب عموري وسالم الدوسري وياسر الشهراني، بينما يحضر النفط في مباراة اليوم كامل العدد، وقد أكد مرب نادي الهلال السعودي على صعوبة المباراة وشدد على أن فريق النفط فريق كبير ليس لديه ما يخسره لذا فالمنافسة صعبة في مباراة الإياب.
رابط مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة yalla shoot يلا شوت كورة اون لاين اليوم الجمعة 30/11/2018
مباراة الهلال والنفط مباشر
شهدت مباراة الذهاب قوة كبيرة من الفريقين خاصة في الشوط الأول من اللقاء، وارتكب لاعبو فريق النفط عدداً من الأخطاء الدفاعية التي أسفرت عن ثلاثة أهداف في النصف الأول من الشوط الثاني فقط وهو ما يُؤكد على قوة فريق النفط العراقي الذي يُقدم نتائج طيبة في الدوري العراقي.
رابط مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر الاسطورة yalla shoot يلا شوت كورة اون لاين اليوم الجمعة 30/11/2018
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