الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم| أهم مباريات اليوم (كاس زايد) في بث مباشر|يلا شوت| دوري بلس|لايف

يستعد الهلال لحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، حينما يخوض اختباراً سهلاً أمام مضيفه النفط العراقي، يوم الجمعة، في المواجهة التي يحتضنها استاد "فرانسو حريري" في مدينة أربيل، في إياب ثمن النهائي للمسابقة.





ونجح الهلال بحسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه عقب فوزه برباعية نظيفة ليسهل مهمته في التأهل، وستكون هذه المباراة بروفة قوية للهلال قبل مواجهة غريمه التقليدي النصر والتي ستقام في الأسبوع المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم| أهم مباريات اليوم (كاس زايد) في بث مباشر|يلا شوت| دوري بلس|لايف





ويأمل البرتغالي خورخي جيسوس في أن يحقق فريقه فوزاً يعيده إلى سكة الانتصارات عقب تعادله لأول مرة أمام الفيصلي في المرحلة الماضية لتتوقف انتصارات الفريق في الدوري إلى 9 مباريات متتالية، ولن يكون بإمكان جيسوس الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين سيغيبون عن اللقاء بداعي الإصابة والإرهاق وهم السوري عمر خربين وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب.

الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم| أهم مباريات اليوم (كاس زايد) في بث مباشر|يلا شوت| دوري بلس|لايف





مشاهدة مباراة النفط والهلال في كأس زايد





مشاهدة مباراة النفط والهلال في كأس زايد





مشاهدة مباراة النفط والهلال في كأس زايد





مشاهدة مباراة النفط والهلال في كأس زايد

الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم| أهم مباريات اليوم (كاس زايد) في بث مباشر|يلا شوت| دوري بلس|لايف





وفي المقابل يسعى فريق النفط العراقي إلى تقديم أداء مميز وتحقيق فوزٍ تاريخي حتى وإن خرج الفريق من المسابقة، وحقق فريق النفط فوزاً صعباً على ضيفه البحري يوم الجمعة الماضي في الدوري العراقي ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزوراء المتصدر.





الان مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي اليوم| أهم مباريات اليوم (كاس زايد) في بث مباشر|يلا شوت| دوري بلس|لايف