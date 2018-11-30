يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأبطال | كورة لايف اون لاين

مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة أون لاين كورة لايف كورة ستار بدون تقطيع رابط سريع جودات متعددة، يحل نادي الهلال السعودي اليوم ضيفاً ثقيلاً على نادي النفط العراقي في إياب دور الستة عشر من البطولة العربية التي تحمل اسم بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لهذا العام، ويُعاني فريق الهلال من إصابات في صفوفه بينما يلعب نادي النفط كامل العدد في مباراة ويحتاج للفوز بخماسية نظيفة للتأهل لدور الثمانية في البطولة.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأبطال | كورة لايف اون لاين

مشاهدة مباراة الهلال والنفط

تنطلق صافرة الحكم يوسف السرايري من ملعب فرانسو حريري بالعراق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت العراق والسعودية لتُعلن بداية المباراة الهامة بين الفريقين، كما سيتم إذاعة المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية HD3 لنستمتع بساعة ونصف من الكرة الجميلة.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأبطال | كورة لايف اون لاين

مباراة الهلال والنفط بث مباشر

بث مباشر مباراة الهلال والنفط كورة ستار الاسطورة يلا شوت، من الجدير بالذكر أن نادي الهلال يُقدم أداء قوي في الدوري السعودي خاصة أنه لم يخسر مباراة حتى الآن وقد حصد تسعة انتصارات متتالية وتعادل وحيد في مباراته السابقة، أما النفط فيحتل المركز السادس في الدوري العراقي برصيد 13 نقطة، وتُعد مباراة اليوم مباراة هامة لكلا المدربين حيث أكد كل مدرب على أهمية المباراة.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأبطال | كورة لايف اون لاين

مباراة الهلال والنفط يلا شوت

ينوي مدرب النفط إحراج الزعيم في العراق وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة ليؤكد على أن النتيجة في مباراة الذهاب كانت بأخطاء فردية وليس لها علاقة بمستوى الفريق، بينما أوضح مدرب الزعيم على أن المباراة ليست سهلة بالنسبة لفريقه ففريق النفط ليس يملك ما يخسره وشدد على ضرورة تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط اليوم الجمعة 30-11-2018 في كأس زايد للأبطال | كورة لايف اون لاين

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