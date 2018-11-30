سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات البنوك الرسمية اليوم الجمعة 30-11-2018
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:41 م
استقر سعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة خلال تعاملات اليوم الجمعة ختام تعاملات شهر نوفمبر على الإطلاق، حيث سجلت وسجل سعر العملة الأمريكية 17.78 جنيه للشراء و 17.88 جنيه للبيع فى البنك الأهلى، وفى بنك مصر بلغ 17.79 جنيه للشراء مقابل 17.89 جنيه للبيع، وسجل في بنك كريدى أجريكول 17.87 جنيه للشراء مقابل 17.97 جنيه.
اسعار الدولار في البنوك
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.
قرار تحرير سعر الصرف
يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.
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