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مفاجآت بقائمة الأهلي لمواجهة بتروجت

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:39 م
مفاجآت بقائمة الأهلي لمواجهة بتروجت
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الفجر الرياضي
 


أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي قائمة فريقه التى ستواجه بتروجت غدا السبت فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع والمقرر لها .

 

وشهدت القائمة ضم الحارس الشاب مصطفي شوبير نجل حارس الأهلي السابق أحمد شوبير فى قائمة الفريق لأول مرة فى تاريخه فيما استبعد المدافع المالي ساليف كوليبالي "فنياً" لأول مرة منذ تعاقد الأهلي معه .

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

 

خط الدفاع: كريم نيدفيد وأحمد علاء وسعد سمير وصبري رحيل وأيمن أشرف وباسم علي ومحمد هاني.

 

خط الوسط: حسام عاشور وعمرو السولية وهشام محمد وميدو جابر وأحمد الشيخ وناصر ماهر وإسلام محارب ووليد سليمان وأحمد حمدي.

 

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو .

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