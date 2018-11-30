خبير تغذية يكشف عن ابرز العادات اليومية السيئة التي تؤدي لفشل "الرجيم"





التغيرات البسيطة في نمط الحياة يمكن أن تساعد على إنقاص وزنك والتخلص من الدهون الزائدة غير المرغوب فيها، وفقا لما ذكره خبير التغذية، ريك هاي، وفي مقالة الذي نشر في موقع" Healthist".









كشف خبير التغذية "هاي" عن 5 أشياء وراء فشل الرجيم وعدم القدرة على إنقاص الوزن، حسب ما جاء في موقع "روسيا اليوم".





1-شرب القهوة:





قال خبير التغذية ريك هاي: "تعد القهوة منشطا للجهاز العصبي. ولكن، يمكنها أن تسرّع وتيرة وظائف الجسم المختلفة، وبذلك تنخفض مستويات السكر في الدم لتوليد الطاقة اللازمة لمثل هذه الوظائف".





ويوضح هاي قائلا: "عندما تنخفض مستويات السكر في الدم، فإن أدمغتنا ستجعلنا نرغب بالأكل لإعادة ضبط تلك المستويات، وبالتالي تناول الطعام بكميات أكبر".





ويُنصح استبدال القهوة بشرب الشاي الأخضر على مدار اليوم، ما يمنحنا جرعات صغيرة من الكافيين، الذي لن يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم. كما ثبت أنه يزيد من عملية الأيض أيضا.





2- التمرين الرياضي الشاق:





تؤدي التمارين الرياضية الشاقة إلى استهلاك الطاقة والكربوهيدرات وبحث الجسم عن مصادر بديلة للطاقة.





قال هاي: "في حال استهلكت الطاقة بسرعة كبيرة للغاية، فإن أول شيء يحرقه جسمك هو مخازن فوسفات الكرياتين في العضلات، ولكن العملية تدوم لحوالي 20-30 ثانية فقط. ثم يحتاج الجسم للبحث عن شيء آخر إذا كنت ما تزال تمارس الرياضة. وفي هذا الوقت تتدخل الكربوهيدرات، التي تعتبر مصادر فعالة للطاقة لأنها تطلق الطاقة بسرعة مما يؤدي إلى زيادة الوزن".





3- الملح والسكر:





يعد الصوديوم معدن يستخدمه الجسم للتحكم في كمية الماء الموجودة في الجسم . وكلما تراكم المزيد من الصوديوم في أجسامنا، يؤدي إلى احتفاظ الجسم بالماء، ما قد يجعل الجسم يحتفظ بسوائل إضافية.





وأضاف ريك "لا يمكن الاستغناء عن الصوديوم، لأنه عنصر مهم في استقلاب الخلايا، لذا يجب أن تحتوي كل الخلايا عليه. ولا يعني ذلك ضرورة حظر تناول الملح، بل مراقبة الكميات المستهلكة يوميا، والبحث عن بدائل صحية للسكر واستخدام العسل والعسل الأسود".





4-المياه الغازية:





أظهرت دراسة نُشرت في مجلة أبحاث السمنة والممارسة السريرية في عام 2017، أن ثاني أكسيد الكربون في المشروبات الغازية يمكن أن يؤثر على زيادة الوزن، عن طريق زيادة إفراز الجريلين.





ويُعرف الجريلين باسم هرمون الجوع، ويتم إنتاجه بشكل رئيس في المعدة، ومن آثاره الكثيرة، زيادة الشهية. كما يتحكم الجريلين بالشهية على المدى القصير، عن طريق تنبيهك بأن الوقت قد حان لتناول الطعام.





كما أوضحت الدراسة أنه على الرغم من أن الماء الفوار لا يحتوي على أي سكريات، أو مواد تحلية صناعية، إلا أن ثاني أكسيد الكربون، الغاز الذي يعطي البريق للماء، يمكن أن يؤدي بنفسه إلى زيادة في الوزن عن طريق إفراز الجريلين.





5- التلوث:





وأشارت دراسة أجريت في بكين عام 2016، إلى أن التعرض المزمن للتلوث بالجسيمات المحمولة بالهواء، يمكن أن يزيد من خطر السمنة ومتلازمات التمثيل الغذائي، ويزيد من الإصابة بمرض السكرى، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.





وأوضحت دراسة أخرى نُشرت في المجلة العلمية العالمية "الطبيعة"، كيف يمكن للملوثات العضوية الثابتة، مثل ثنائي الفينيل متعدد الكلور، أن تؤدي إلى زيادة الوزن وعدم تحمل الجلوكوز المقاوم للإنسولين.





وأظهرت الدراسات أن الأسماك واللحوم هي المصادر الغذائية الرئيسية للتعرض للملوثات العضوية الثابتة. كما تشير إلى أن المواد الغذائية، مثل الخضروات والفواكه والفطر والأرز والأعشاب البحرية والبقول والمكسرات والشاي، ترتبط بمستويات أقل من ثنائي الفينيل متعدد الكلور في الأمصال لدى الأمهات والأجنة.



