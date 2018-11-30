إصابة فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية





أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.





ودارت أعنف هذه المواجهات في محيط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث خرج مئات الفلسطينيين في مسيرات رفضاً للاستيطان ومصادرة الأراضي.





ففي بلدة المغير شرق رام الله أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد قمع قوات الاحتلال لتظاهرة فلسطينية انطلقت على الأراضي المصادرة شرق البلدة.





وقمعت سلطات الاحتلال تظاهرة مماثلة انطلقت في منطقة جبل الريسان غرب رام الله رفضاً لمخططات الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة.





ودارت مواجهات مع الاحتلال في المسيرات الأسبوعية ضد الجدار، والتي انطلقت في بلدات بلعين ونعلين قرب رام الله وكفر قدوم قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.



