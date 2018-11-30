ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إصابة فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:34 م
إصابة فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية
صورة أرشيفية
طباعة
وكالات
 

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الجمعة، أن عشرات الفلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

ودارت أعنف هذه المواجهات في محيط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، حيث خرج مئات الفلسطينيين في مسيرات رفضاً للاستيطان ومصادرة الأراضي.

ففي بلدة المغير شرق رام الله أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد قمع قوات الاحتلال لتظاهرة فلسطينية انطلقت على الأراضي المصادرة شرق البلدة.

وقمعت سلطات الاحتلال تظاهرة مماثلة انطلقت في منطقة جبل الريسان غرب رام الله رفضاً لمخططات الاحتلال بإقامة مستوطنة جديدة.

ودارت مواجهات مع الاحتلال في المسيرات الأسبوعية ضد الجدار، والتي انطلقت في بلدات بلعين ونعلين قرب رام الله وكفر قدوم قرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.

المزيد عن: مواجهات فلسطينيين الضفة الغربية إصابة فلسطينيين إصابة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 3:10:02 PM