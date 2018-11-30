يلا شوت الهلال .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط اليوم مباشر بدون تقطيع | الهلال والنفط | رابط جديد

موعد مباراة الهلال والنفط في كأس زايد للأندية الأبطال: والقنوات الناقلة لمُباراة الهلال ضد النفط بث مباشر

رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط في كأس زايد للأندية الأبطال بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والنفط في كأس زايد للأندية الأبطال في يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب فرانسوا حريري على الأراضي العراقية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الجمعة، في تمام الساعة:

يلا شوت الهلال .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط اليوم مباشر بدون تقطيع | الهلال والنفط | رابط جديد

الخامسة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

السادسة مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

الرابعة عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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يلا شوت الهلال .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط اليوم مباشر بدون تقطيع | الهلال والنفط | رابط جديد

آخر إِستعدادات النفط قبل ملاقاة الهلال في كأس زايد للأندية الأبطال الجمعة:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط

مباراة الهلال والنفط بث مباشر، وسوف يدخل فريق النفط مباراته المقبلة أمام ضيفه الزعيم، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 13 نقطة بعدما خاض 7 جولات من بطولة الدوري العراقي.

يلا شوت الهلال .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط اليوم مباشر بدون تقطيع | الهلال والنفط | رابط جديد

آخر استعدادات الهلال لمُباراة النفط الجمعة في كأس زايد للأندية الأبطال: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد النفط الجمعة 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال

يلا شوت الهلال .. مشاهدة مباراة الهلال والنفط اليوم مباشر بدون تقطيع | الهلال والنفط | رابط جديد

تابع لايف مباراة الهلال والنفط مباشر، حيث يدخل الزعيم مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النفط، وهو متواجد في الوقت الراهن في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في حصد 28 نقطة بعد مرور أول 10 جولات من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.