مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد









يستعد الهلال السعودي لحجز مقعده في الدور ربع النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال، حينما يخوض اختباراً سهلاً أمام مضيفه النفط العراقي،اليوم الجمعة، في المواجهة التي يحتضنها استاد “فرانسو حريري” في مدينة أربيل، في إياب ثمن النهائي للمسابقة.





مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد





نجح الهلال بحسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه عقب فوزه برباعية نظيفة ليسهل مهمته في التأهل، وستكون هذه المباراة بروفة قوية للهلال قبل مواجهة غريمه التقليدي النصر والتي ستقام في الأسبوع المقبل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد





ويأمل البرتغالي خورخي جيسوس في أن يحقق فريقه فوزاً يعيده إلى سكة الانتصارات عقب تعادله لأول مرة أمام الفيصلي في المرحلة الماضية لتتوقف انتصارات الفريق في الدوري إلى 9 مباريات متتالية، ولن يكون بإمكان جيسوس الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين سيغيبون عن اللقاء بداعي الإصابة والإرهاق وهم السوري عمر خربين وسلمان الفرج ومحمد الشلهوب.





مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد





وفي المقابل يسعى فريق النفط العراقي إلى تقديم أداء مميز وتحقيق فوزٍ تاريخي حتى وإن خرج الفريق من المسابقة، وحقق فريق النفط فوزاً صعباً على ضيفه البحري يوم الجمعة الماضي في الدوري العراقي ليحتل المركز السادس برصيد 13 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الزوراء المتصدر.





مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد





يدير المباراة الحكم: يوسف السرايري

ملعب المباراة: استاد “فرانسو حريري” في مدينة أربيل





موعد المباراة: الساعة الرابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة





مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد





القنوات الناقلة للمباراة :





قناة أبوظبي الرياضية HD 3





المعلق : عامر عبدالله وحازم عبدالسلام





مشاهدة مباراة الهلال السعودي والنفط العراقي بث مباشر 30-11-2018 بطولة كأس زايد