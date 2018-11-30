كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط مباشر (كأس زايد) عبر ابو ظبي الرياضية 3 HD | Bein match بين ماتش

يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط الجمعة 30/11/2018 في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث يحل فريق الهلال السعودي ضيفاً على نظيره فريق النفط العراقي في إطار منافسات إياب ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وتُقام مباراة الهلال والنفط في يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018، على أرضية ملعب فرانسوا حريري على الأراضي العراقية يخوض اليوم الهلال متصدر ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان السعودي مباراة اياب دور الستة عشر من بطولة دوري ابطال العرب ضد فريق النفط العراقي اليوم بث مباشر في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت الامارات العربية المتحدة.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط مباشر (كأس زايد) عبر ابو ظبي الرياضية 3 HD | Bein match بين ماتش

وتُنقل مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم عبر الإنترنت من خلال موقع سي مصر لنقل المباريات، ويدخُل الزعيم المباراة ساعياً لتعزيز تفوقه الكاسح ذهاباً برباعية نظيفة من أجل ضمان مقعده في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، فيما يسعى فريق النفط لمحاولة تحقيق المعجزة التاريخية من خلال قلب الطاولة على ضيفه السعودي. وسنقدم لكم الآن في هذا التقرير موعد مباراة الهلال والنفط في كأس زايد للأندية الأبطال والقنوات الناقلة للمباراة وأيضاً آخر استعدادات الفريقين قبل المباراة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط مباشر (كأس زايد) عبر ابو ظبي الرياضية 3 HD | Bein match بين ماتش

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنفط في كأس زايد للأندية الأبطال الجمعة: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال

بث مباشر مباراة الهلال ضد النفط في كأس زايد للأندية الأبطال، حيث تُذاع المباراة في كأس زايد للأندية الأبطال في يوم الجمعة عبر شبكة قنوات AD SPORTS الإماراتية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والنفط مباشر (كأس زايد) عبر ابو ظبي الرياضية 3 HD | Bein match بين ماتش

حيث تُذاع مباراة الهلال والنفط على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة AD SPORTS HD الأولى المجانية، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق عامر عبدالله عبر القناة الصوتية الأولى، بينما سوف يتولى التعليق على المباراة أيضاً المعلق حازم عبدالسلام عبر القناة الصوتية الثانية.