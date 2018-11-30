يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11 كورة لايف أون لاين

يقدم الفجر الرياضي رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط العراقي بث مباشر يلا شوت كورة لايف ضمن مباريات اليوم، مباراة الهلال والنفط مباشر، تابع لايف كورة اون لاين رابط الهلال والنفط بث مباشر يلا شوت حيث ينزل فريق الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً للغاية في يوم الجمعة الموافق 30 نوفمبر 2018 على نظيره فريق النفط العراقي على أرضية ملعب فرانسوا حريري على الأراضي العراقية، وذلك في إطار إياب الدور ثمن النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 يلا شوت الجديد بث مباشر الهلال ضد النفط.

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11 كورة لايف أون لاين

كورة لايف مباراة الهلال والنفط مباشر هي واحدة من أهم مباريات اليوم يلا شوت بث مباشر، وكان فريق الهلال قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراة الذهاب على حساب ضيفه فريق النفط بأربعة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ أسبوعين تقريباً على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.





الأسطورة لبث المباريات الهلال ضد النفط العراقي مباشر ويُعتبر الفرنسي بافيتيمبي غوميز مهاجم فريق الهلال هو هداف الزعيم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه.

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11 كورة لايف أون لاين

أما على الجانب المقابل يُعتبر العراقي محمد داوود هو هداف فريق النفط في بطولة الدوري العراقي في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف لمصلحة فريقه منذ مطلع الموسم الحالي.





وخاض فريق الهلال حتى هذه اللحظة 3 مباريات في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي، حيث نجح الزعيم في تحقيق الانتصار في جميع هذه المباريات دون أن يتعرض إلى الخسارة أو حتى يسقط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11 كورة لايف أون لاين

ومن جانبه خاض فريق النفط حتى هذه اللحظة 3 مباريات أيضاً في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي، حيث فشل فريق النفط في تحقيق الانتصار في أي مباراة على الإطلاق، وفي مقابل ذلك سقط فريق النفط في فخ التعادل في مباراتين، كما تعرض فريق النفط إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط لا غير.





وعلى الصعيد التهديفي نجح فريق الهلال في تسجيل 6 أهداف في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي، وفي مقابل ذلك لم تستقبل شباك فريق الهلال أي هدف على الإطلاق، فيما نجح فريق النفط في تسجيل 3 أهداف فقط لا غير في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النفط 7 أهداف.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الهلال والنفط بث مباشر في تمام الساعة 16:00 عصراً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 17:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال والنفط بث مباشر اليوم 30-11 كورة لايف أون لاين

نوافيكم بالبث الحي للمباراة المرتقبة بين الهلال والنفط مباشر قبل انطلاق صافرة الحكم الأولى من عمر المواجهة بقليل، مشاهدة يلا شوت مباراة الهلال والنفط اليوم بث مباشر كورة ستار الاسطورة، متمنين لكم مشاهدة مباراة الهلال مباشر ممتعة وفوز فريقكم المفضل.



