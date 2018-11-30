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سبب صادم وراء وفاة عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما بحلوان

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 02:31 م
سبب صادم وراء وفاة عروسين بعد 48 ساعة من زفافهما بحلوان
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من كشف غموض واقعة وفاة عروسين بعد 48 ساعة من الزفاف بحلوان وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

ورجحت التحريات أن العروسين تناولا سيجارتين من مخدر الأستروكس ما أدى لاصابتهم بحالة قىء.

كان العقيد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغا من عامل، مفاده اكتشافه جثة نجلته، المتزوجة منذ يومين وزوجها متوفيين داخل شقتهما.

كشفت معاينة نيابة حلوان الكلية، لموقع العثور على جثتي عروسين داخل شقتهما، بعد يومين من زفافهما، عن وجود آثار قيء بجوار الجثث، كما تبين من المعاينة، أن جثث العروسين توفيا داخل حجرة نومهما، وعثر إلى جوار جثتيهما على أثار القىء، وبقايا طعام منزلى "بط ومكرونة".

على الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثتين إحداها لشاب فى مقتبل العقد الثانى من العمر وبجواره جثة زوجته، حُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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