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لمن منح الأتراك لقب "النجمة العربية الأكثر جمالًا"؟

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:46 م
لمن منح الأتراك لقب النجمة العربية الأكثر جمالًا؟
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الفجر الفني
 
أجرت قناة “سألنا الأتراك” على موقع “يوتيوب” إستطلاعاً حول النجمة العربية الأكثر جمالاً بين نادين نسيب نجيم ونسرين طافش وميّ عز الدين.

واحتلت الصدارة وفق تقرير القناة التي تتمتع بنحو مئة ألف مشترك، السورية نسرين طافش بـ7 أصوات، بينما حلّت اللبنانية نجيم في المركز الثاني بـ5 أصوات، أمام المصرية عزّ الدين في المرتبة الثالثة.

واختار معدو التقرير أكثر صور النجمات حصولاً على إعجابات في حساباتهن الرسمية، من أجل عرضها على الجمهور الذي اختار بدوره الأكثر جمالاً.

وكان لافتاً أن بشرة نسرين وبياضها شكلا ابرز مقومات حسنها وفق الآراء.

يُذكر أن التقرير المصوّر حصد أكثر من 200 الف مشاهدة، منذ طرحه اول من أمس الثلاثاء.
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