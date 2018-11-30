بالأرقام.. ماذا قدم الأهلي في أول عام لمجلس محمود الخطيب؟

فريق الكرة بالنادي الأهلي تعرض لانتكاسة كبيرة خلال العام الأول لمجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية والقلعة الحمراء، حيث حقق الفريق الكروي أرقام مُخيبة في مختلف البطولات التي شارك بها، كما خسر عدد من الألقاب وحصد بطولتين فقط خلال 365 يومًا تولي فيها "بيبو" ومجلسه مقاليد الحكم داخل القلعة الحمراء.





خاض الفريق الأول بالنادي الأهلي في أول سنة لمجلس محمود الخطيب 56 مباراة في مختلف البطولات بواقع (34 مباراة بالدوري الممتاز – 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – 3 بكأس مصر – 4 بالبطولة العربية – 1 بالسوبر المحلي)، وحقق الفريق الكروي ، 38 انتصارا، وخسر 8 مباريات، وتعادل في 10 مباريات، وسجل لاعبو الأحمر 106 هدفًا، واستقبلت شباكه 40 هدفًا خلال مبارياته في جميع البطولات.





حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولتين فقط في أول سنة لمجلس محمود الخطيب هما بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي للمرة الـ40 في تاريخه، كما توج بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب المصري البورسعيدي للمرة العاشرة في تاريخه، بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما بالإمارات.





وخسر الأهلي في أول عام لمجلس "بيبو" 3 بطولات، البداية كانت بالخروج من دور الثمانية بكأس مصر أمام الأسيوطي الموسم الماضي، وخسارة لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بالإضافة للخروج المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب علي يد الوصل الإماراتي.





وتأمل الجماهير الحمراء أن ينجح محمود الخطيب في معالجة سلبيات العام الأول له في الأهلي، ودعم فريق الكرة بشكل قوي للعودة للمنافسة على الألقاب والبطولات مرة أخري، لا سيما وأن كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية وأهمية بالنسبة للجمهور المصري وخاصة الأهلاوية.



