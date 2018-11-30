محمد يوسف: إصابة صلاح محسن خسارة كبيرة للأهلي

قال محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن إصابة صلاح محسن لاعب الفريق تبقى خسارة فنية كبيرة للفريق.





وكان الجهاز الطبي للأهلي قد أعلن أمس إصابة صلاح محسن بمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة وغيابه لمدة 5 أسابيع عن التدريبات الجماعية.





وأوضح يوسف أنه على الرغم من إصابة صلاح محسن التي جاءت في توقيت صعب، ولكن في الوقت نفسه فإن الفريق استعاد عددا من لاعبيه الذين غابوا خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة، وهم وليد أزارو، وعمرو السولية ومحمد هاني، مؤكدًا أن عودة الثلاثي للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة أمر إيجابي ويمثل إضافة قوية للفريق في ظل توالي المباريات التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة بتروجت مساء غد السبت في السويس باللقاء المؤجل بين الفريقين من الأسبوع التاسع بمسابقة الدوري.



