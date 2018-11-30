ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية غير مرخصة بالجيزة (فيديو)
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 01:02 م
داهمت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية مقر 12 قناة فضائية غير مرخصة، اليوم بالجيزة.
وجاء ذلك في إطار جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً، ومدى التزام المتعاملين في هذا المجال بأحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، خاصةً فيما يتعلق بمكافحة انتشار القنوات الفضائية غير المرخصة.
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام "المدعو "نور ع.ب"، سن 35 ، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة – بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية عددها 12 قناة، مُتخذاً من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة -بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مقراً لبث وإدارة تلك القنوات.
وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذاً لإذن النيابة العامة، تم مُداهمة مقر القنوات الفضائية، وتم ضبط المدعو "هاني م.ط"، المدير المسئول، وكذا ضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بالعقار ذاته، (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص استوديو تصوير).