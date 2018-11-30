خالد يوسف: تصنيف "جريمة الإيموبيليا" مهرجانات ليس وصمة عار

خالد يوسف المعروف بجرأته السينمائية، يتحدث هذه المرة ليس كمخرج إنما كمنتج لفيلم "جريمة الإيموبيليا" لخالد الحجر، وقال: ما حمسنى لإنتاج الفيلم هو السيناريو الذى قدمه لى المخرج خالد الحجر، وأعجبت جدا بطريقة السرد، ولم يأخذ قرارى لإنتاجه وقتا كبيرا، ووجدت نفسى أمام دراما محكمة، كما نقول حبكة درامية، ولثقتى فى خالد الحجر كمخرج تشجعت أكثر للعمل، لأنه يستطيع تحقيق معادلة صعبة فى السوق السينمائى المصرى هى النجاح الجماهيرى والقيمة الفنية.





نفى خالد تدخله فى سيناريو أو تصوير الفيلم مشيرًا إلى أنه لم ير مشهدا واحدا أثناء التصوير، وشاهد الفيلم لأول مرة فى العرض الذى أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، كأى مشاهد، وقال: "أعترف حينما شاهدته وجدته أحسن بكثير مما كان على الورق قبل التصوير، لذا أنا سعيد بهذه التجربة مع خالد الحجر.





وتابع يوسف أن لقب فيلم مهرجانات لا يعد وصمة على جبين هذه الأعمال السينمائية، وكون أنه تم اختيار هذا الفيلم ضمن مجموعة الأفلام التى تعرض فى مسابقات رسمية فهذا يشرفها، ولا يقلل أبدا من القيمة الفنية للفيلم.





وعن رأيه فى الأفلام التى يتم تقديمها فى السينما هذه الأيام، قال هناك أفلام فى السوق: "معرفش أعملها"، كما أن السينما بالأساس قائمة على التنوع، وأنا كمنتج أحببت تغطية جزء ليس موجودا فى صناعة السينما بفيلم جريمة الإيموبيليا.



