محمد سامي اشترط زوجته بطلة لفيلم السقا وعمرو يوسف
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:50 معبد الله الصاوي
تعاقدت الفنانة مى عمر مؤخرًا على مسلسل وفيلم سينمائى، الأول هو "البريمو" المسلسل الذى ينافس به الفنان أحمد السقا فى الماراثون الرمضانى المقبل، وينتجه اللبنانى صادق الصباح، ويتولى إخراجه زوجها محمد سامى، والثانى فيلم "حملة فرعون"، المقرر أن يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وينتجه محمد السبكى، ويتولى إخراجه محمد سامى أيضا.
وعلمنا أن سامى هو الذى قام بترشيحها للمشاركة فى العملين، بل كان شرطا أساسيا لتعاقده أن تقوم زوجته بدور البطولة فى العملين، ولم تكن المرة الأولى لسامى بل فرضها من قبل فى فيلم "تصبح على خير"، الذى قدمه الفنان تامر حسنى، وحينها كانت مرشحة للدور الفنانة غادة عادل، إلا أنه قام بتعقيد الأمور حتى اعتذرت عنه، وبعدها جاءت بديلة لها الفنانة يسرا، إلا أن سامى فعل نفس الأمر حتى اعتذرت هى الأخرى، وطلب تعديل الدور مرة أخرى حتى أسنده لزوجته مى عمر.