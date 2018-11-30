محمد سامي اشترط زوجته بطلة لفيلم السقا وعمرو يوسف

تعاقدت الفنانة مى عمر مؤخرًا على مسلسل وفيلم سينمائى، الأول هو "البريمو" المسلسل الذى ينافس به الفنان أحمد السقا فى الماراثون الرمضانى المقبل، وينتجه اللبنانى صادق الصباح، ويتولى إخراجه زوجها محمد سامى، والثانى فيلم "حملة فرعون"، المقرر أن يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وينتجه محمد السبكى، ويتولى إخراجه محمد سامى أيضا.



