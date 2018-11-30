ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محمد سامي اشترط زوجته بطلة لفيلم السقا وعمرو يوسف

الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 12:50 م
محمد سامي اشترط زوجته بطلة لفيلم السقا وعمرو يوسف
محمد سامي ومي عمر
طباعة
عبد الله الصاوي
 
تعاقدت الفنانة مى عمر مؤخرًا على مسلسل وفيلم سينمائى، الأول هو "البريمو" المسلسل الذى ينافس به الفنان أحمد السقا فى الماراثون الرمضانى المقبل، وينتجه اللبنانى صادق الصباح، ويتولى إخراجه زوجها محمد سامى، والثانى فيلم "حملة فرعون"، المقرر أن يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وينتجه محمد السبكى، ويتولى إخراجه محمد سامى أيضا.

وعلمنا أن سامى هو الذى قام بترشيحها للمشاركة فى العملين، بل كان شرطا أساسيا لتعاقده أن تقوم زوجته بدور البطولة فى العملين، ولم تكن المرة الأولى لسامى بل فرضها من قبل فى فيلم "تصبح على خير"، الذى قدمه الفنان تامر حسنى، وحينها كانت مرشحة للدور الفنانة غادة عادل، إلا أنه قام بتعقيد الأمور حتى اعتذرت عنه، وبعدها جاءت بديلة لها الفنانة يسرا، إلا أن سامى فعل نفس الأمر حتى اعتذرت هى الأخرى، وطلب تعديل الدور مرة أخرى حتى أسنده لزوجته مى عمر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس زايد للأندية الأبطال
نفط الوسط
-
x
16:00
-
الهلال
الزمالك
-
x
19:00
-
الاتحاد السكندري
الدوري الإنجليزي
كارديف سيتي
-
x
22:00
-
ولفرهامبتون
الدوري السعودي
القادسية
-
x
16:25
-
الفيصلي
أهلي جدة
-
x
17:30
-
الفيحاء
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/30/2018 1:40:04 PM